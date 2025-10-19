Elezioni regionali Via libera degli attivisti alla lista del Movimento 5 Stelle

Via libera definitivo alla lista del Movimento 5 Stelle per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Nella circoscrizione casertana saranno in lizza: Raffaele Aveta di Santa Maria Capua Vetere, Raffaele Bencivenga di Cesa, Ketty Cassandra di San Marcellino, Federico De Matteis di San Nicola la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ELEZIONI REGIONALI VENETO – 23 E 24 NOVEMBRE Il Veneto ha bisogno di una guida forte, concreta e vicina alle persone. La Lega, con Alberto Stefani, è la scelta giusta per costruire una Regione che ascolta, che investe sul territorio, che mette al centr - facebook.com Vai su Facebook

VERSO LE REGIONALI - C’è il via libera dalla piattaforma UFFICIALE la lista del M5S ecco tutti i nomi - 11:14:18 Anche il Movimento 5 stelle ha chiuso il suo iter per la scelta dei candidati che scenderanno in campo alle prossime elezioni regionali. Lo riporta casertafocus.net

Regionali, via libera a Mastella: il suo cognome sul logo e nulla osta ai suoi candidati - Fruttuoso è stato l’incontro di domenica a Melizzano tra Clemente Mastella, Roberto Fico e Gaetano Manfredi, quest’ultimo nel ruolo di gran cerimoniere, anche alla luce del fatto che la piena sintesi ... Da ntr24.tv

Regionali in Campania. Cirielli candidato, arriva il via libera da Forza Italia - “Forza Italia esprime una valutazione positiva sulla candidatura di Cirielli per la coal ... Riporta telecolore.it