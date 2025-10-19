Elezioni Regionali Campania 2025 Salvini torna a Napoli | l' appuntamento

Domenica 26 ottobre 2025 alle 11.00 a Napoli, presso il Teatro Sannazaro in via Chiaia, la Lega presenterà i suoi candidati alle prossime elezioni regionali della Campania in programma il 23 e 24 novembre. Saranno presenti il vicepresidente del Consiglio e segretario del partito Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Napolitoday.it