Elezioni in Campania Avs punta su Souzan Fatayer | Sono ‘na palestinese napulitan Nata in Palestina penso in napoletano Chi è la candidata

Per le elezioni regionali in Campania, che si terranno il 23 e 24 novembre, spunta un nuovo nome con Alleanza Verdi e Sinistra: si tratta di Souzan Fatayer. Nata a Nablus, in Palestina, nel 1984, è arrivata a Napoli – come le piace sottolineare sui social – «lo stesso anno in cui arrivava Diego Armando Maradona». Da allora, spiega in un post su Instagram, pensa in napoletano: «Penso in napoletano. Questa terra mi ha accolta da quarant'anni e mi restituisce un valore inestimabile: l'umanità della sua gente». Per candidarsi ha deciso di usare lo slogan: «'Na palestinese napulitan». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Souzan Fatayer (@souzan.