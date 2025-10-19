Elena clochard laureata che vive per strada Pioggia di offerte per aiutarla a trovare un lavoro
Arezzo, 19 ottobre 2025 – Elena, 59 anni, con una laurea in pedagogia, vive per strada ad Arezzo da 4 mesi con il suo compagno, sopravvivendo con la sua pensione di 346 euro al mese. La sua vita è crollata dopo la morte della madre nel 2023. Nonostante le difficoltà come i furti subiti e la precarietà di dormire all’aperto, Elena (nome di fantasia) è sostenuta dalla Fraternità Federico Bindi (per colazione e doccia) e dalla mensa Caritas. La chiusura di questi servizi nel fine settimana la costringe a usare la pensione per pasti frugali. La sua storia ha suscitato solidarietà, portando a offerte di lavoro e alloggio da città come Bologna, Venezia e Piacenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Due City Angels parlano e aiutano un senzatetto nel tunnel sotto la Stazione Centrale di Milano. ? #cityangels #senzatetto #clochard #volontariatomilano #volontariatodistrada - facebook.com Vai su Facebook
Elena, clochard laureata che vive per strada. Pioggia di offerte per aiutarla a trovare un lavoro - “Basta che comprendano l’uomo della mia vita, la mia più grande ricchezza, ci sposeremo nel 2 ... Scrive lanazione.it
Elena, 59 anni, laureata: “Vivo in strada con 300 euro al mese. Lo zaino come cuscino, di notte mi rubano tutto” - Morta la madre, tutto è iniziato a crollare: “Mi sto dando da fare per cercare un lavoro, ma se vivi in questo modo non ... Lo riporta msn.com
«Ho 59 anni, sono laureata e dormo per strada: non trovo lavoro, ho una pensione da 346 euro al mese, di notte mi rubano tutto» - L'incubo di ritrovarsi senza una casa, il bene più prezioso. msn.com scrive