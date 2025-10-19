elena clochard laureata che vive per strada pioggia di offerte per aiutarla a trovare un lavoro

Arezzo, 19 ottobre 2025 – Elena, 59 anni, con una laurea in pedagogia, vive per strada ad Arezzo da 4 mesi con il suo compagno, sopravvivendo con la sua pensione di 346 euro al mese. La sua vita è crollata dopo la morte della madre nel 2023. Nonostante le difficoltà come i furti subiti e la precarietà di dormire all’aperto, Elena (nome di fantasia) è sostenuta dalla Fraternità Federico Bindi (per colazione e doccia) e dalla mensa Caritas. La chiusura di questi servizi nel fine settimana la costringe a usare la pensione per pasti frugali. La sua storia ha suscitato solidarietà, portando a offerte di lavoro e alloggio da città come Bologna, Venezia e Piacenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

