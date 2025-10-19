Ele A | Voglio essere la rapper migliore d'Italia non la numero uno in classifica

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivato l'album d'esordio di Ele A dal titolo Pixel: nel progetto troviamo Guè, Colapesce, Sayf e Promessa, ma anche Gaia e il rapper francese Nes. Qui l'intervista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

ele voglio essere rapperLa migliore rapper d’Italia è svizzera - La più amata tra i padri fondatori del rap italiano arriva al suo primo album con le stigmate di essere il futuro del genere, lei che viene dai monti svizzeri ed è cresciuta studiando violoncello. Riporta rollingstone.it

Ele A, l'intervista per Pixel: «Il punto di vista femminile nel rap è fondamentale» - La rapper svizzera classe 2002 pubblica il suo primo album dopo gli Ep che l'hanno consacrata nel mondo dei grandi, e giovanissimi, artisti di oggi. Si legge su cosmopolitan.com

