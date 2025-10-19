Ele A | Voglio essere la rapper migliore d'Italia non la numero uno in classifica
È arrivato l'album d'esordio di Ele A dal titolo Pixel: nel progetto troviamo Guè, Colapesce, Sayf e Promessa, ma anche Gaia e il rapper francese Nes. Qui l'intervista. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
DIVENTA PARTNER DI QUESTO IMPORTANTE EVENTO “Queste Finali voglio essere dunque un’occasione per coinvolgere un numero sempre crescente di giovani nel nostro sport. Inviteremo scuole primarie e dell’infanzia. Ospitare 10 squadre provenienti - facebook.com Vai su Facebook
Carmen Rendíles Martínez "Voglio essere santa. Voglio dire come San Paolo: non vivo più io, ma è Cristo che vive in me" https://tinyurl.com/3acbxzvm - X Vai su X
La migliore rapper d’Italia è svizzera - La più amata tra i padri fondatori del rap italiano arriva al suo primo album con le stigmate di essere il futuro del genere, lei che viene dai monti svizzeri ed è cresciuta studiando violoncello. Riporta rollingstone.it
Ele A, l'intervista per Pixel: «Il punto di vista femminile nel rap è fondamentale» - La rapper svizzera classe 2002 pubblica il suo primo album dopo gli Ep che l'hanno consacrata nel mondo dei grandi, e giovanissimi, artisti di oggi. Si legge su cosmopolitan.com