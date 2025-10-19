Efficientamento della rete elettrica a Gragnano al via i lavori
A Gragnano arrivano le prime novità annunciate il 19 settembre a seguito all’incontro tra il sindaco di Gragnano, Confindustria Piacenza ed E-Distribuzione, società del Gruppo Enel gestore della rete elettrica media e bassa tensione. Si tratta dell’avvio di un importante intervento di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
