Educazione sessuale vietata fino alla scuola media scontro in Parlamento | Deriva oscurantista contro Tutela per le famiglie

Quasi un adolescente su dieci ha il primo rapporto sessuale prima dei tredici anni, eppure proprio a quella fascia d'età la Commissione Cultura della Camera ha appena chiuso definitivamente le porte dell'educazione sessuale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha chiarito, in un’intervista a La Stampa, gli obiettivi delle nuove direttive sull’educazione sessuale a scuola, respingendo con fermezza le critiche delle opposizioni. Vai su Facebook

Educazione sessuale a scuola ma solo se mamma dice sì. Oggi su La Stampa - X Vai su X

Scuola, educazione sessuale e affettiva vietata fino alle medie: cosa dice l’emendamento della Lega - Un emendamento della Lega al ddl Valditara sul consenso informato obbligatorio vieta l'educazione alla sessualità non solo alla scuola primaria ma anche ... Si legge su fanpage.it

I partiti al governo vogliono vietare l’educazione affettiva fino alle scuole medie - La commissione Cultura della Camera ha approvato un emendamento per vietare l’educazione sessuale e affettiva anche alle scuole secondarie di primo grado, quelle che una volta si chiamavano le scuole ... Secondo ilpost.it

Educazione sessuale e affettiva nelle scuole vietata alle medie. Le opposizioni: “Medioevo, testo oscurantista” - Solo alle superiori e col consenso dei genitori: opposizioni contro il testo definito "oscurantista" e "ritorno al Medioevo" ... Secondo ilfattoquotidiano.it