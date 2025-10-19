Educazione sessuale vietata fino alla scuola media scontro in Parlamento | Deriva oscurantista contro Tutela per le famiglie

Orizzontescuola.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi un adolescente su dieci ha il primo rapporto sessuale prima dei tredici anni, eppure proprio a quella fascia d'età la Commissione Cultura della Camera ha appena chiuso definitivamente le porte dell'educazione sessuale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

educazione sessuale vietata finoScuola, educazione sessuale e affettiva vietata fino alle medie: cosa dice l’emendamento della Lega - Un emendamento della Lega al ddl Valditara sul consenso informato obbligatorio vieta l'educazione alla sessualità non solo alla scuola primaria ma anche ... Si legge su fanpage.it

educazione sessuale vietata finoI partiti al governo vogliono vietare l’educazione affettiva fino alle scuole medie - La commissione Cultura della Camera ha approvato un emendamento per vietare l’educazione sessuale e affettiva anche alle scuole secondarie di primo grado, quelle che una volta si chiamavano le scuole ... Secondo ilpost.it

educazione sessuale vietata finoEducazione sessuale e affettiva nelle scuole vietata alle medie. Le opposizioni: “Medioevo, testo oscurantista” - Solo alle superiori e col consenso dei genitori: opposizioni contro il testo definito "oscurantista" e "ritorno al Medioevo" ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Educazione Sessuale Vietata Fino