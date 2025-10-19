Educazione sessuale Vietata alle scuole medie | Emendamento miope

Ilrestodelcarlino.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Educazione alla sessualità e all’affettività vietata anche nelle scuole medie per un emendamento voluto dalla Lega. "Un pericoloso balzo all’indietro" attacca Mara Bruschi per Agedo, Associazione di genitori, parenti e amici di persone Lgbt+. Ma a esprimere forti dubbi è anche Lorella Camporesi, presidente dell’associazione dei dirigenti scolastici della provincia di Rimini. "Lo ritengo un emendamento miope". A spingere per inserire l’emendamento è stato il Carroccio. Già oggi l’educazione al sesso e all’affettività a scuola non c’è nelle materne ed anche alle elementari. Dalle scuole medie, dunque nel ciclo di scuola secondaria è invece possibile procedere con attività che vadano in questa direzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

educazione sessuale vietata alle scuole medie emendamento miope

© Ilrestodelcarlino.it - Educazione sessuale. Vietata alle scuole medie: "Emendamento miope"

Altri contenuti sullo stesso argomento

educazione sessuale vietata scuoleScuola, educazione sessuale e affettiva vietata fino alle medie: cosa dice l’emendamento della Lega - Un emendamento della Lega al ddl Valditara sul consenso informato obbligatorio vieta l'educazione alla sessualità non solo alla scuola primaria ma anche ... Lo riporta fanpage.it

educazione sessuale vietata scuoleI partiti al governo vogliono vietare l’educazione affettiva fino alle scuole medie - La commissione Cultura della Camera ha approvato un emendamento per vietare l’educazione sessuale e affettiva anche alle scuole secondarie di primo grado, quelle che una volta si chiamavano le scuole ... Segnala ilpost.it

educazione sessuale vietata scuoleScuola, educazione sessuale vietata alle medie: fa discutere l'emendamento della Lega - Non è mai stato inserito nei programmi didattici e ora un emendamento della Lega ne vieta espressament ... Scrive tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Educazione Sessuale Vietata Scuole