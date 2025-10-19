Educazione sessuale Vietata alle scuole medie | Emendamento miope
Educazione alla sessualità e all’affettività vietata anche nelle scuole medie per un emendamento voluto dalla Lega. "Un pericoloso balzo all’indietro" attacca Mara Bruschi per Agedo, Associazione di genitori, parenti e amici di persone Lgbt+. Ma a esprimere forti dubbi è anche Lorella Camporesi, presidente dell’associazione dei dirigenti scolastici della provincia di Rimini. "Lo ritengo un emendamento miope". A spingere per inserire l’emendamento è stato il Carroccio. Già oggi l’educazione al sesso e all’affettività a scuola non c’è nelle materne ed anche alle elementari. Dalle scuole medie, dunque nel ciclo di scuola secondaria è invece possibile procedere con attività che vadano in questa direzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
