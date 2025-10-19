Educazione sessuale in classe vietata Valditara tira fuori di nuovo le teorie sulla identità di genere

Il ministro dell'Istruzione Valditara ancora una volta punta il dito contro "teorie e concetti relativi all'identità e alla fluidità di genere", teorie che non hanno alcuna base scientifica. E difende la scelta di vietare l'educazione sessuale in classe fino alle medie, imponendo alle scuole il consenso informato obbligatorio alle scuole superiori per insegnamenti legati alla sfera della sessualità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

