Educazione motoria a partire dall' infanzia | in regione contrattualizzati 72 giovani laureati
Con la nuova legge regionale per il potenziamento dello sport, il Friuli Venezia Giulia introduce l’educazione motoria già dall’infanzia e nelle prime classi della scuola primaria, affidandola a giovani professionisti qualificati.“È un passo avanti importante – ha dichiarato l’assessore regionale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
attività GRATUITA di CLIL con musica ed educazione motoria ( sulle piattaforme). Da integrare alle attività proposte settimane fa.? Lady Gaga li farà ballare…. Fino allo sfinimento. Teacher Annalisa ? - facebook.com Vai su Facebook
Educazione Motoria alla Primaria, il ruolo dei docenti specialisti resta un rebus. Pillole di Question Time - L’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria è stato introdotto a partire dalle classi quarte e quinte, in base alla normativa attualmente in vigore. Secondo orizzontescuola.it
Dalla scuola alla palestra: "Un polo dell’educazione" - A Sforzacosta è stato inaugurato anche lo spazio della primaria Natali destinato alle attività motorie degli studenti. Riporta msn.com