Edilizia scolastica | richieste di Gilda dopo il crollo di un controsoffitto a Roma
Un crollo in un istituto di Roma riaccende i riflettori sulla sicurezza nelle scuole. L'episodio solleva preoccupazioni sulla manutenzione degli edifici. La Gilda degli Insegnanti interviene, sottolineando l'urgenza di un monitoraggio strutturale. Il sindacato invoca un ritorno alla gestione statale per l'edilizia scolastica, definendo la sicurezza un prerequisito fondamentale.Il crollo a Roma e la reazione del sindacatoUn grave episodio ha scosso un istituto scolastico della capitale. Il crollo di un controsoffitto ha riproposto con urgenza il tema della sicurezza nelle scuole. Fortunatamente, l'incidente non ha causato feriti gravi, ma ha generato forte preoccupazione. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
