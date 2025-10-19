Eddington neo-western sul presente polarizzato e le nevrosi degli Stati Uniti

Bergamonews.it

Titolo: Eddington Titolo originale: Eddington Regia: Ari Aster Paese di produzione anno durata: Stati Uniti 2025 148 min. Sceneggiatura: Ari Aster Fotografia: Darius Khondji Montaggio: Lucian Johnston Suono: Bobby Krli?, Daniel Pemberton Cast: Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Austin Butler, Emma Stone, Luke Grimes Produzione: A24, Square Peg Distribuzione: I Wonder Pictures Programmazione: Lo Schermo Bianco (Lab80), Notorious Cinema Curno, UCI Cinemas Orio, Arcadia Stezzano, Starplex Romano di Lombardia, Treviglio Anteo spazioCinema Trailer: https:www.youtube.comwatch?v=i3LIBeswdrw Un caos informe che, con la sua forza centrifuga, polarizza gli opposti, attraverso un immaginario che interpreta le nevrosi e le paranoie del nostro tempo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

