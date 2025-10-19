Eddington neo-western sul presente polarizzato e le nevrosi degli Stati Uniti

Titolo: Eddington Titolo originale: Eddington Regia: Ari Aster Paese di produzione anno durata: Stati Uniti 2025 148 min. Sceneggiatura: Ari Aster Fotografia: Darius Khondji Montaggio: Lucian Johnston Suono: Bobby Krli?, Daniel Pemberton Cast: Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Austin Butler, Emma Stone, Luke Grimes Produzione: A24, Square Peg Distribuzione: I Wonder Pictures Programmazione: Lo Schermo Bianco (Lab80), Notorious Cinema Curno, UCI Cinemas Orio, Arcadia Stezzano, Starplex Romano di Lombardia, Treviglio Anteo spazioCinema Trailer: https:www.youtube.comwatch?v=i3LIBeswdrw Un caos informe che, con la sua forza centrifuga, polarizza gli opposti, attraverso un immaginario che interpreta le nevrosi e le paranoie del nostro tempo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondisci con queste news

Oggi è il giorno di Eddington, il nuovo film di Ari Aster, premiato regista di Hereditary e Midsommar. Dopo il successo al Festival di Cannes 2025. (distribuito da @iwonderpictures) Eddington è un western contemporaneo che esplora le divisioni politiche e s - facebook.com Vai su Facebook

“Eddington”, confusione e grandi trovate in un film sull’America di oggi https://ilsole24ore.com/art/film-uscita-cosa-vedere-cinema-fine-settimana-AHPajSDD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760731920… - X Vai su X

Eddington Recensione: un film intelligente, ma che non si applica - Il nuovo film di Ari Aster fa un ritratto audace dell'America in pieno lockdown da pandemia, ma si perde nel mettere troppa carne a fuoco. Secondo cinema.everyeye.it

Pur essendo ambientato nell'America del Covid, Eddington ci racconta chi siamo noi oggi - Eddington mette in prospettiva gli ultimi cinque anni delle nostre vite e mostra come telefoni, disinformazione e paura si siano saldati in un unico ambiente ... gqitalia.it scrive

Eddington, la satira dark western di Ari Aster - Presentato in concorso al Festival di Cannes e in anteprima italiana alla 20ª Festa del Cinema di Roma, Eddington, il nuovo film di Ari Aster (Hereditary ... Scrive ciakmagazine.it