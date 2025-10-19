Eddington la spiegazione del finale del film di Ari Aster

Il finale brutale di Eddington è sorprendentemente straziante, anche se costringe i personaggi principali a confrontarsi con il peso delle loro azioni. Eddington è l’ultimo film di Ari Aster, un’angosciante esplorazione di una piccola città texana nel 2020. Con la pandemia che infuria e le proteste che scoppiano in tutto il paese, Eddington si rivela una polveriera pronta a esplodere, e le elezioni per la carica di sindaco tra Ted, interpretato da Pedro Pascal, e Joe, interpretato da Joaquin Phoenix, si rivelano la scintilla che minaccia di avvolgere la città nelle fiamme. 🔗 Leggi su Cinefilos.it