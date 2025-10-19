Il 22 ottobre 2025 segna l’inizio di una nuova stagione per gli incentivi destinati all’ acquisto di auto elettriche in Italia. Non si tratta della solita manovra sui bonus: questa volta il meccanismo cambia radicalmente, spostando la responsabilità della richiesta direttamente nelle mani di cittadini e microimprese. Niente più delega al concessionario, ma un percorso digitale autonomo attraverso una piattaforma dedicata. Per chi rispetta determinati requisiti, la posta in gioco è allettante: fino a 11.000 euro di sconto sull’acquisto di un veicolo a zero emissioni. La struttura degli incentivi è chiara e si articola su due fasce di reddito ISEE. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Ecobonus auto elettriche 2025, come ottenere fino a 11.000 euro prima che i fondi finiscano