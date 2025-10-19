Ecobonus auto elettriche 2025 come ottenere fino a 11.000 euro prima che i fondi finiscano
Il 22 ottobre 2025 segna l’inizio di una nuova stagione per gli incentivi destinati all’ acquisto di auto elettriche in Italia. Non si tratta della solita manovra sui bonus: questa volta il meccanismo cambia radicalmente, spostando la responsabilità della richiesta direttamente nelle mani di cittadini e microimprese. Niente più delega al concessionario, ma un percorso digitale autonomo attraverso una piattaforma dedicata. Per chi rispetta determinati requisiti, la posta in gioco è allettante: fino a 11.000 euro di sconto sull’acquisto di un veicolo a zero emissioni. La struttura degli incentivi è chiara e si articola su due fasce di reddito ISEE. 🔗 Leggi su Screenworld.it
