Eccellenza Tolentino a Jesi sarà una partita ad alta intensità e molto agonistica

Sport.quotidiano.net | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Partita molto insidiosa sul campo di una squadra di valore". Avverte i suoi Paolo Passarini, tecnico del Tolentino, prima della trasferta a Jesi. La gara del "Carotti" contro i leoncelli rappresenta un’occasione per i cremisi di chiudere una settimana positiva, iniziata con il pareggio in rimonta contro l’Osimana e proseguita con la qualificazione in semifinale di Coppa ai danni del Montegranaro. "Abbiamo raggiunto il primo obiettivo stagionale, ma – dice il tecnico del Tole – abbiamo azzerato tutto poiché la partita di oggi presenta tante insidie. La Jesina è composta da calciatori di categoria e il suo valore non rispetta l’attuale classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

eccellenza tolentino a jesi sar224 una partita ad alta intensit224 e molto agonistica

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. "Tolentino, a Jesi sarà una partita ad alta intensità e molto agonistica»

Contenuti che potrebbero interessarti

eccellenza tolentino jesi sar224Eccellenza. "Tolentino, a Jesi sarà una partita ad alta intensità e molto agonistica» - "Partita molto insidiosa sul campo di una squadra di valore". Da msn.com

eccellenza tolentino jesi sar224Excellence. "Tolentino, in Jesi it will be a high-intensity and very competitive match." - Avverte i suoi Paolo Passarini, tecnico del Tolentino, prima della trasferta a Jesi. Si legge su sport.quotidiano.net

Eccellenza. Tolentino, confermato Passarini - La società ha confermato la permanenza del tecnico sulla panchina cremisi anche per la prossima ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Eccellenza Tolentino Jesi Sar224