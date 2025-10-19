"Partita molto insidiosa sul campo di una squadra di valore". Avverte i suoi Paolo Passarini, tecnico del Tolentino, prima della trasferta a Jesi. La gara del "Carotti" contro i leoncelli rappresenta un’occasione per i cremisi di chiudere una settimana positiva, iniziata con il pareggio in rimonta contro l’Osimana e proseguita con la qualificazione in semifinale di Coppa ai danni del Montegranaro. "Abbiamo raggiunto il primo obiettivo stagionale, ma – dice il tecnico del Tole – abbiamo azzerato tutto poiché la partita di oggi presenta tante insidie. La Jesina è composta da calciatori di categoria e il suo valore non rispetta l’attuale classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Eccellenza. "Tolentino, a Jesi sarà una partita ad alta intensità e molto agonistica»