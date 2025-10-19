Eccellenza | osteria grande debutta malaguti Medicina Fossatone 1-1 con il Sant’Agostino Alle 15.30 il derby tra Castenaso e Mezzolara

Sport.quotidiano.net | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è aperta ieri pomeriggio con due anticipi l’ottava giornata del campionato di Eccellenza. Nel girone B, il Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli ha impattato 1-1, tra le mura amiche, con i ferraresi del SantAgostino guidati dal tecnico bolognese Massimiliano Biagi mentre nel raggruppamento A il Campagnola si è aggiudicato 2-1 il delicato scontro diretto salvezza andato in scena sul terreno di gioco del Salsomaggiore. Alle 15,30 di oggi sarà completato il turno. Partendo dal girone B, c’è grandissima attesa per il derby tutto bolognese tra il Castenaso di Fabio Rizzo ed il Mezzolara di Nicola Zecchi, due delle principali favorite per la vittoria finale assieme alla candidata numero uno Ars et Labor Ferrara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

eccellenza osteria grande debutta malaguti medicina fossatone 1 1 con il sant8217agostino alle 1530 il derby tra castenaso e mezzolara

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza: osteria grande, debutta malaguti. Medicina Fossatone, 1-1 con il Sant’Agostino. Alle 15.30 il derby tra Castenaso e Mezzolara

Scopri altri approfondimenti

eccellenza osteria grande debuttaEccellenza: osteria grande, debutta malaguti. Medicina Fossatone, 1-1 con il Sant’Agostino. Alle 15.30 il derby tra Castenaso e Mezzolara - Si è aperta ieri pomeriggio con due anticipi l’ottava giornata del campionato di Eccellenza. Segnala ilrestodelcarlino.it

eccellenza osteria grande debuttaCalcio Eccellenza, F. Cava Ronco: tesserato Lambertini. Osteria Grande: nuovo mister - Il nuovo tecnico del club bolognese è Fabio Malaguti, ritorna Grazioso ... Da altarimini.it

eccellenza osteria grande debuttaOsteria Grande, la frazione sfida la Spal. Nuovo allenatore e tanta voglia di stupire - Il ds Dall’Olio: "Ci aspettiamo un migliaio di spettatori, almeno ottocento da Ferrara" ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Eccellenza Osteria Grande Debutta