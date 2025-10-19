Eccellenza | osteria grande debutta malaguti Medicina Fossatone 1-1 con il Sant’Agostino Alle 15.30 il derby tra Castenaso e Mezzolara

Si è aperta ieri pomeriggio con due anticipi l’ottava giornata del campionato di Eccellenza. Nel girone B, il Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli ha impattato 1-1, tra le mura amiche, con i ferraresi del Sant’Agostino guidati dal tecnico bolognese Massimiliano Biagi mentre nel raggruppamento A il Campagnola si è aggiudicato 2-1 il delicato scontro diretto salvezza andato in scena sul terreno di gioco del Salsomaggiore. Alle 15,30 di oggi sarà completato il turno. Partendo dal girone B, c’è grandissima attesa per il derby tutto bolognese tra il Castenaso di Fabio Rizzo ed il Mezzolara di Nicola Zecchi, due delle principali favorite per la vittoria finale assieme alla candidata numero uno Ars et Labor Ferrara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

