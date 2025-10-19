Eccellenza ligure sesta giornata La Fezzanese prova il colpaccio a Pietra Ligure Ponte | Andiamo convinti di fare la nostra gara
La Fezzanese vuole continuare il trend positivo che sta attraversando, reduci da cinque vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Oggi alle 15 sono chiamati al difficilissimo confronto a Pietra Ligure (arbitro Panariti di Torino con assistenti Arado e Crisafulli di Genova). C’è grande fiducia tra i ragazzi di Giulio Ponte, che assieme al Campomorone sono in testa al campionato, anche alla luce dell’ottima prova di mercoledì scorso ad Arenzano con la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Quest’oggi però non potranno avere l’apporto di due difensori come Vietina e Manfrone, squalificati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
