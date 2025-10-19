Eccellenza la Messana esulta nel big match contro il Vittoria

Messinatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Messana ha avuto ragione (2-1) del Vittoria nella sfida di cartello della 6^ giornata, conquistando tre preziosi punti per la classifica e la consapevolezza dei propri mezzi. Sul sintetico di Bisconte, gli ospiti approcciano bene la gara, pressando alti i difensori avversari. Il tentativo di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

eccellenza messana esulta bigCalcio, Eccellenza B. Anticipo amaro per il Vittoria: Messana ferma la corsa biancorossa - Messina, 19 Ottobre 2025 – Anticipo indigesto per il Vittoria calcio nel girone B del campionato di Eccellenza. Da radiortm.it

Eccellenza,il big match è Monterosi - Vigor Acquapendente - L'ottava giornata di campionato propone diversi match interessanti nel girone A di Eccellenza. Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Eccellenza Messana Esulta Big