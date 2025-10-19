Eccellenza Il tecnico Settesoldi | Intendiamo restare primi il più a lungo possibile Zenith contro il Fratres voglio testa e qualità
Terza partita in sette giorni per la Zenith Prato. Oggi alle 15 gli amaranto andranno sul campo del Fratres Perignano per provare a difendere il primo posto solitario in classifica generale nel girone A di Eccellenza e, se possibile, anche ad incrementare il vantaggio sulle più dirette inseguitrici (Lucchese e Montespertoli a quota 10, Viareggio a quota 9 ma con una partita in meno giocata). I tanti impegni hanno sicuramente inciso sull’organico a disposizione di mister Settesoldi, che certamente dovrà fare a meno dello squalificato Cela (rosso rimediato mercoledì nel turno infrasettimanale) e anche dell’infortunati Castiello e Kouassi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
