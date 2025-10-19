EA FC 26 Evoluzione Riflessi Fulminei Lista Giocatori Ed Obiettivi
L’ evoluzione Riflessi Fulminei è disponibile in EA FC 26. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell’area dedicata. DualSense PlayStation 5. Acquista il controller wireless DualSense per console PS5 su Amazon con uno sconto del 20%. 74.99€ 59.99€ Acquista Ora! I requisiti dell’evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di domenica 2 Novembre. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell’evoluzione Riflessi Fulminei. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
