È venuta a mancare l' attrice francese Martine Brochard | moglie del ternano Franco Molè

All'età di 81 anni è morta Martine Brochard, attrice di origini francesi naturalizzata italiana, moglie dell'attore di Terni Franco Molè deceduto nel 2006. Si è spenta nella residenza di Morlupo, alle porte di Roma, da diversi anni aveva abbandonato le scene.Martine Brochard è stata attrice. 🔗 Leggi su Ternitoday.it