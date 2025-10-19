È venuta a mancare l' attrice francese Martine Brochard | moglie del ternano Franco Molè

All'età di 81 anni è morta Martine Brochard, attrice di origini francesi naturalizzata italiana, moglie dell'attore di Terni Franco Molè deceduto nel 2006. Si è spenta nella residenza di Morlupo, alle porte di Roma, da diversi anni aveva abbandonato le scene.Martine Brochard è stata attrice. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

