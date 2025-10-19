È una vergogna Tu si que vales primo finalista | Paolo Bonolis guida la rivolta

La nuova edizione di “ Tu si que vales ” continua a mietere successi di pubblico e critica, confermandosi come uno dei programmi più amati del sabato sera di Canale 5. Con la quarta puntata, andata in onda ieri, lo show ha raggiunto numeri da record, toccando picchi di share superiori al 30% e incollando davanti allo schermo oltre cinque milioni di telespettatori. Un risultato che consolida la leadership assoluta del talent condotto da Belén Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, con la partecipazione di Giulia Stabile e della giuria ormai storica formata da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Paolo Bonolis. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it