Si è assistito spesso a incontri da crocevia tra Poggibonsi e San Donato Tavarnelle. Il match odierno detiene in parte tali caratteristiche. Vero che il campionato di serie D non ha ancora varcato il limite delle dieci giornate - la soglia fatidica, secondo molti, per capire con minore approssimazione i futuri scenari di una stagione - e da questo punto di vista non si potrebbe certo parlare per i giallorossi di una sfida da chiamata finale: il calendario non indica neppure la terza décade di ottobre. D’altro canto la particolare situazione di classifica e una prossima sequenza di confronti con rivali non proprio da piani bassi, spingono i Leoni a guardare alla gara di questo pomeriggio allo stadio Stefano Lotti come a una sorta di appuntamento con un unico risultato a disposizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - E’ un Poggibonsi affamato di punti. Assalto al San Donato Tavernelle