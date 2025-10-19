E’ stato inaugurato il supermercato solidale ‘La Formica dei Sibillini’

Inaugurato ieri in contrada Valtenna nell’ex stazione ferroviaria, il supermercato solidale denominato ‘ La Formica dei Sibillini ’, un progetto promosso dai Lions Club Amandola Sibillini. L’iniziativa nata per andare incontro alle famiglie in difficoltà nei piccolo borghi dell’entroterra, ha finalmente preso forma. Alla cerimonia hanno partecipato Pisana Liberati, nella doppia veste di presidente del Lions Club Amandola Sibillini e vice sindaco di Falerone; Tonino Severini, Cesare Milani e Matteo Pompei, rispettivamente sindaci di Smerillo, Montefalcone Appennino e Monte San Martino, in contatto telefonico a sottolineare l’importanza dell’iniziativa il Governatore Lions del Distretto 108A Stefano Maggiani, le delegazioni dei Lions Club di Fermo – Porto San Giorgio e San Benedetto del Tronto e altre autorità lionistiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

