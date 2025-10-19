È solare l’energia più economica al mondo | svolta in Ue anche dove piove molto

L’energia solare è la fonte di energia più economica. Lo dice un nuovo studio dell’Università del Surrey, secondo il quale l’energia solare costa appena 0,023 euro per produrre un’unità di energia. Persino nei Paesi dove c’è poco sole, come il Regno Unito, l’energia solare si conferma come la soluzione più economica per la generazione di energia su larga scala. Questo risultato è ottenibile calcolando anche il prezzo delle batterie agli ioni di litio, che è sceso dell’89% dal 2010. In questo modo, realizzare sistemi solari con accumulo è ora altrettanto conveniente delle centrali elettriche a gas. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

