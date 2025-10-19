È pronto a raccontare tutto Garlasco l’annuncio che promette di sconvolgere l’inchiesta

Si apre un nuovo possibile scenario nel caso Garlasco. A diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, una testimonianza inedita potrebbe cambiare il corso dell’indagine, che per ora vede indagato Andrea Sempio con l’ipotesi di omicidio in concorso. A riaccendere l’attenzione è Flavius Alexa Savu, cittadino romeno di 39 anni, estradato dalla Svizzera e detenuto nel carcere pavese di Torre del Gallo. Già condannato per estorsione in una vicenda a luci rosse legata al santuario della Madonna della Bozzola, Savu ha reso al suo avvocato un racconto definito “sconvolgente”, “capace di ribaltare ogni convinzione iniziale”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it