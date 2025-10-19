E' nato Yazu | il cucciolo che dà speranza alla sopravvivenza dei giaguari

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' nato un cucciolo di giaguaro al Santuario di Oaxaca, in Messico, e il suo arrivo ha una grande importanza per la sopravvivenza della specie in un paese in cui si stima che la popolazione in libertà si aggiri intorno ai 5300 individui. Nato da due individui che non possono più essere reintrodotti in natura, Yazu virà libero e consentirà la continuazione dei Panthera onca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

