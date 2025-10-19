E' nato Yazu | il cucciolo che dà speranza alla sopravvivenza dei giaguari

E' nato un cucciolo di giaguaro al Santuario di Oaxaca, in Messico, e il suo arrivo ha una grande importanza per la sopravvivenza della specie in un paese in cui si stima che la popolazione in libertà si aggiri intorno ai 5300 individui. Nato da due individui che non possono più essere reintrodotti in natura, Yazu virà libero e consentirà la continuazione dei Panthera onca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Mamma Noemi comprò questo piccolo libricino sulle fate negli anni '70 in Inghilterra dove sì trovava per motivi di studio. Fin da piccina l'ho sempre considerato un piccolo tesoro e forse proprio sfogliando questo piccolo libro è nato il mio interesse per il mondo - facebook.com Vai su Facebook

E’ nato Yazu: il cucciolo che dà speranza alla sopravvivenza dei giaguari - E' nato un cucciolo di giaguaro al Santuario di Oaxaca, in Messico, e il suo arrivo ha una grande importanza per la sopravvivenza della specie in un paese ... Come scrive fanpage.it