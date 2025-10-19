E’ morto Sam Rivers bassista fondatore dei Limp Bizkit

Periodicodaily.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Sam Rivers, bassista e membro fondatore della band statunitense nu-metal Limp Bizkit, è morto all'età di 48 anni. Al momento non sono state rese note le cause del decesso. Per lungo tempo aveva combattuto contro l'alcolismo e otto anni fa era stato sottoposto ad un trapianto di fegato. L'annuncio della scomparsa è stato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

e8217 morto sam riversLimp Bizkit, Sam Rivers è morto a 48 anni: lo straziante annuncio della band - L'amata band ha annunciato sui social la scomparsa del musicista all'età di 48 anni. Come scrive notizie.it

e8217 morto sam riversLimp Bizkits Sam Rivers er død, 48 år gammel: bandets hjerteskjærende kunngjøring. - L'amata band ha annunciato sui social la scomparsa del musicista all'età di 48 anni. Da notizie.it

e8217 morto sam riversÈ morto Sam Rivers, bassista e membro fondatore dei Limp Bizkit. La band addolorata: “Era pura magia, la calma nel caos, l’anima nel suono” - – si legge nella nota diramata sui social – Sam Rivers non era solo il nostro bassista, era pura magia. Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: E8217 Morto Sam Rivers