E’ morto Sam Rivers bassista fondatore dei Limp Bizkit

(Adnkronos) – Sam Rivers, bassista e membro fondatore della band statunitense nu-metal Limp Bizkit, è morto all'età di 48 anni. Al momento non sono state rese note le cause del decesso. Per lungo tempo aveva combattuto contro l'alcolismo e otto anni fa era stato sottoposto ad un trapianto di fegato. L'annuncio della scomparsa è stato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

