È morto Sam Rivers bassista e membro fondatore dei Limp Bizkit La band addolorata | Era pura magia la calma nel caos l’anima nel suono

Lutto nel mondo della musica. È morto a soli 48 anni Sam Rivers, bassista e membro fondatore dei Limp Bizkit. La causa del decesso e non è stata resa nota. Il gruppo ha condiviso la notizia in un post sui social, esprimendo il proprio cordoglio. Rivers aveva lasciato la band nel 2015, a causa di una malattia al fegato, dovuta a “eccessivo consumo di alcol”. “Oggi abbiamo perso nostro fratello. Il nostro compagno di band. Il nostro battito cardiaco. – si legge nella nota diramata sui social – Sam Rivers non era solo il nostro bassista, era pura magia. Il polso sotto ogni canzone, la calma nel caos, l’anima nel suono”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - È morto Sam Rivers, bassista e membro fondatore dei Limp Bizkit. La band addolorata: “Era pura magia, la calma nel caos, l’anima nel suono”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

È morto Sam Rivers , il bassista dei Limp Bizkit aveva 48 anni. La band: «Era pura magia» #limpbizkit - facebook.com Vai su Facebook

È morto Sam Rivers, bassista e fondatore dei Limp Bizkit: aveva 48 anni - Non sono note le cause della scomparsa del musicista la cui morte è stata annunciata dalla band sui social. Si legge su fanpage.it

Addio a Sam Rivers, bassista e fondatore dei Limp Bizkit. Aveva 48 anni - La band americana ha annunciato la morte del suo storico membro. tg24.sky.it scrive

Sam Rivers, morto a 48 anni il bassista e co-fondatore della band metal Limp Bizkit - L'album schizzò al numero 1 della Billboard 200 lanciando i Limp Bizkit come una delle più grandi ... Segnala msn.com