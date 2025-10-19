È morto Sam Rivers bassista e fondatore dei Limp Bizkit | aveva 48 anni

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sam Rivers, bassista e fondatore dei Limp Bizkit è morto all'età di 48 anni. Non sono note le cause della scomparsa del musicista la cui morte è stata annunciata dalla band sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

200 morto sam rivers&#200; morto Sam Rivers, bassista e fondatore dei Limp Bizkit: aveva 48 anni - Non sono note le cause della scomparsa del musicista la cui morte è stata annunciata dalla band sui social. Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Sam Rivers