È morto Sam Rivers bassista e fondatore dei Limp Bizkit | aveva 48 anni

Sam Rivers, bassista e fondatore dei Limp Bizkit è morto all'età di 48 anni. Non sono note le cause della scomparsa del musicista la cui morte è stata annunciata dalla band sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

