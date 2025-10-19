È morto l’81enne caduto sabato a Casnigo mentre potava una pianta
L’INCIDENTE. Armando Rossi, stava lavorando in un terreno di sua proprietà sabato 18 ottobre quando è caduto battendo la testa. È morto dopo poche ore in ospedale. I funerali si terranno martedì 21 ottobre alle 15. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
