È morto l’81enne caduto sabato a Casnigo mentre potava una pianta

Ecodibergamo.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INCIDENTE. Armando Rossi, stava lavorando in un terreno di sua proprietà sabato 18 ottobre quando è caduto battendo la testa. È morto dopo poche ore in ospedale. I funerali si terranno martedì 21 ottobre alle 15. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

