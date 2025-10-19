E' morto il motociclista vittima dell' incidente di Binago

Un pomeriggio drammatico a Binago, lungo via Como, dove si è verificato ieri, 18 ottobre 2025, un terribile incidente frontale tra una Peugeot e una motocicletta su cui viaggiavano marito e moglie. L’impatto è stato violentissimo: ad avere la peggio il 61enne di Albiolo, sbalzato sull’asfalto. 🔗 Leggi su Quicomo.it

