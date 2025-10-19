È morto Alberto Mecarini storico fotografo di Viterbo

Si è spento ieri, 18 ottobre 2025, Alberto Mecarini, figura storica della fotografia viterbese. Lo ricordano con profondo affetto la moglie Maria Grazia, i figli Paolo e Laura, insieme a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui momenti di vita e di lavoro. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it