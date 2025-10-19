È morto Alberto Mecarini storico fotografo di Viterbo
Si è spento ieri, 18 ottobre 2025, Alberto Mecarini, figura storica della fotografia viterbese. Lo ricordano con profondo affetto la moglie Maria Grazia, i figli Paolo e Laura, insieme a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui momenti di vita e di lavoro. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Scopri altri approfondimenti
La Provincia Unica TV. . Chiesa della Beata Vergine del Rosario di Sondrio gremita per l’ultimo saluto ad Alberto Gianoli, giornalista e insegnante che è morto venerdì. In centinaia hanno presenziato al suo funerale, provenienti da Sondrio, Poschiavo, Como e - facebook.com Vai su Facebook
Macerata in lutto, morto il professor Alberto Massarini storico insegnante di educazione fisica al liceo e antesignano me... - X Vai su X