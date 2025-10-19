È morta la mamma di Simone Di Pasquale | L’ho salutata per l’ultima volta stamattina Mi ha trasmesso l’amore per la danza non potevo mancare a Ballando
Nonostante il lutto e il dolore, da vero professionista Simone Di Pasquale ieri sera, 18 ottobre, era in prima fila a “Ballando con le stelle”, al fianco della Signora Coriandoli. Il maestro di ballo ha ricordato la madre, nel giorno dei suoi funerali. Dopo i voti della giuria, Milly Carlucci ha fermato il maestro di danza prima di congedarlo: “Stasera gli devo moltissimo, un grazie enorme per il coraggio e la forza che ha avuto nell’essere qui visto che lui ha avuto un grandissimo lutto, ha perso la mamma l’altro ieri. Grazie Simone”,. Commozione per Di Pasquale: “Grazie a voi, che mi avete dato la possibilità di scegliere anche di non essere qui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
Era conosciuta come "mamma Erasmus": la professoressa è morta a Roma - facebook.com Vai su Facebook
È morta Giuliana Di Cretico, mamma di Andrea Pazienza - https://fumettologica.it/2025/10/giuliana-di-cretico-morta-mamma-andrea-pazienza/… - X Vai su X
Simone di Pasquale colpito da grave lutto: è morta la mamma/ L’abbraccio in diretta di Milly Carlucci - "Potevo non essere qui questa sera", spiega l'istruttore di Ballando ... Secondo ilsussidiario.net
Lutto per Simone Di Pasquale, morta la mamma: «Ma ho scelto di essere in pista. Era una gran lavoratrice, non potevo mancare» - Ha sorriso e scherzato al fianco della Signora Coriandoli, ha ballato con disinvoltura sulle note di "Disco Inferno" ma in cuor suo Simone Di Pasquale viveva un dramma: ... Da msn.com
Ballando con le stelle, è morta la mamma di Simone Di Pasquale. L'annuncio - Dopo l'esibizione di Simone Di Pasquale con la Signora Coriandoli durante la quarta puntata di Ballando con le stelle, Milly Carlucci fa restare il ballerino, non lo fa tornare nel ... Da msn.com