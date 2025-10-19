È morta a trentacinque anni l’autrice sudcoreana Baek Se-hee | con il romanzo I Want To Die But I Want To Eat Tteokbokki aveva rotto il tabù della depressione nel suo Paese

Baek Se-hee, autrice del celebre self-help memoir I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki, è morta all’età di trentacinque anni, per cause non ancora chiare. Il suo libro, pubblicato nel 2018 in Corea del Sud e, nel 2022, nel Regno Unito per Bloomsbury, racconta le conversazioni di Baek con il suo psichiatra sulla propria distimia. Il seguito, I Want to Die but I Still Want to Eat Tteokbokki, è uscito lo scorso anno. Il piatto a cui si fa riferimento in entrambi i titoli era il preferito della scrittrice; si tratta di gnocchi di riso glutinoso saltati in padella e conditi con una salsa piccante di gochujang (a base di peperoncino), ai quali vengono in seguito aggiunti eomuk, uova bollite e scalogno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

