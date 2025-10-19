È la Regia dei ragazzi tiro mancino al Bari
REGGIANA 3 BARI 1 REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti (1’st Magnani), Bonetti; Marras, Reinhart, Charlys (37’st Bertagnoli), Bozzolan (37’st Rover); Tavsan (31’st Lambourde), Portanova; Girma (15’st Novakovich). A disp.: Saro, Enza, Vallarelli, Gondo, Basili, Tripaldelli, Mendicino. All.: Dionigi BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Pucino, Meroni, Nikolaou; Dickmann, Braunoder (24’st Pagano), Darboe, Antonucci (16’st Burgio); Partipilo (16’st Dorval), Castrovilli (39’st Maggiore); Moncini (39’st Gytkjaer). A disp.: Pissardo, Kassama, Rao, Pereiro, Mane, Mavraj, Cerri. All.: Caserta Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno (Pressato e Pascarella; IV ufficiale Angelillo; Var Serra, Avar Santoro). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Giovedì 16 ottobre 2025 ? 20.30 Teatro Comunale "G. Verdi" Maniago "I bambini invisibili" Regia di Tiziana Cozzi Spettacolo finale del laboratorio teatrale promosso da ASD Spaziosport che ha coinvolto bambini e ragazzi di Maniago da luglio a ott - facebook.com Vai su Facebook