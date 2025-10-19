È di Finale Ligure il giovane attaccante che ha abbattuto la Sampdoria
Dal sindaco all’ex allenatore, tutti hanno celebrato l’attaccante dell’Entella che ha abbattuto la Samp. “Quando uno di noi ce la fa, è festa per tutti”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Scopri altri approfondimenti
INIZIO EVENTO: A10 - SAVONA - VENTIMIGLIA VEICOLO FERMO a Finale Ligure In Uscita in direzione Francia (Inizio evento ore 18:36 del 18-10-2025) #TrattaA10 #SavonaVentimiglia - facebook.com Vai su Facebook
Scivola e precipita per 30 metri durante l’arrampicata con gli amici, giovane muore a Finale Ligure - Tragedia oggi a Finale Ligure dove un giovane escursionista è morto precipitando per circa 30 metri durante una arrampicata con gli amici nella zona della grotta dell’Edera. Secondo fanpage.it