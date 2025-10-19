È di Finale Ligure il giovane attaccante che ha abbattuto la Sampdoria

Ilsecoloxix.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal sindaco all’ex allenatore, tutti hanno celebrato l’attaccante dell’Entella che ha abbattuto la Samp. “Quando uno di noi ce la fa, è festa per tutti”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

200 di finale ligure il giovane attaccante che ha abbattuto la sampdoria

© Ilsecoloxix.it - È di Finale Ligure il giovane attaccante che ha abbattuto la Sampdoria

Scopri altri approfondimenti

Scivola e precipita per 30 metri durante l’arrampicata con gli amici, giovane muore a Finale Ligure - Tragedia oggi a Finale Ligure dove un giovane escursionista è morto precipitando per circa 30 metri durante una arrampicata con gli amici nella zona della grotta dell’Edera. Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Finale Ligure Giovane