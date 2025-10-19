’Duetti d’arte’ laboratorio per bambini
Oggi alle 11 nel Polo Le Clarisse, si terrà un nuovo appuntamento del ciclo "Duetti d’arte", dedicato alla straordinaria coppia artistica formata da Anni e Josef Albers. Un’occasione imperdibile per avvicinare i più piccoli all’arte: tra figure e colori ispirati alle opere della coppia della prima metà del ‘900 i bambini potranno imparare intrecciando fili e forme alla ricerca di nuove e divertenti composizioni. L’evento, pensato per bambini con età compresa fra i 5 e gli 11 anni, è un laboratorio didattico curato da ’Promocultura’, in collaborazione con Petra Paoli di Odeon studio. Il costo del laboratorio è di 6 euro a partecipante e la prenotazione è obbligatoria (telefonare allo 0564 488066 oppure scrivere a prenotazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
