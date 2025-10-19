Duemila persone in piazza per Pamela Gemini vittima di femminicidio | L'amore non uccide
La fiaccolata dai giardinetti di via Iglesias fino a casa di Pamela. Beppe Sala: "Chi è in una situazione di ricatto fa fatica, ma chi ha segnali, denunci".
Duemila persone in piazza per Pamela Gemini, vittima di femminicidio: “L’amore non uccide” - Circa duemila persone sono scese in strada per Pamela Gemini, la 29enne uccisa da Gianluca Soncin, l'uomo con cui voleva troncare ogni relazione, lo scorso 14 ottobre ... fanpage.it scrive
Milano, in centinaia alla fiaccolata in memoria di Pamela Genini - (LaPresse) Centinaia di persone sono scese in piazza in via Iglesias 33, nel quartiere Gorla a Milano, per una fiaccolata in memoria di ... Come scrive msn.com