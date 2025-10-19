duecento chili di droga maxi deposito scoperto dalla polizia arrestati due spacciatori

Avevano un deposito dove tenevano oltre 200 chilogrammi di hashish, pronti per essere immessi sul mercato della droga: le indagini della polizia di Stato di Milano hanno però portato gli agenti a individuare il deposito, sequestrare la droga e ad arrestare un cittadino italiano di 43 anni e un cittadino marocchino di 33 anni, entrambi con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutta l’operazione ha presto il via quando i poliziotti della Squadra Mobile di Milano, a seguito di un’accurata attività investigativa, hanno individuato un cittadino straniero che, sulla base degli indizi raccolti, si occupava di spacciare droga nella zona compresa tra i comuni di Turbigo e Robecchetto con Induno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

