Duecento chili di droga Maxi-deposito scoperto dalla Polizia Arrestati due spacciatori

Ilgiorno.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avevano un deposito dove tenevano oltre 200 chilogrammi di hashish, pronti per essere immessi sul mercato della droga: le indagini della polizia di Stato di Milano hanno però portato gli agenti a individuare il deposito, sequestrare la droga e ad arrestare un cittadino italiano di 43 anni e un cittadino marocchino di 33 anni, entrambi con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutta l’operazione ha presto il via quando i poliziotti della Squadra Mobile di Milano, a seguito di un’accurata attività investigativa, hanno individuato un cittadino straniero che, sulla base degli indizi raccolti, si occupava di spacciare droga nella zona compresa tra i comuni di Turbigo e Robecchetto con Induno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

duecento chili di droga maxi deposito scoperto dalla polizia arrestati due spacciatori

© Ilgiorno.it - Duecento chili di droga. Maxi-deposito scoperto dalla Polizia. Arrestati due spacciatori

Contenuti che potrebbero interessarti

duecento chili droga maxiDuecento chili di droga. Maxi-deposito scoperto dalla Polizia. Arrestati due spacciatori - Il blitz è partito dopo aver intercettato un italiano con due borse di hashish. Secondo ilgiorno.it

Sequestrati a Roma 200 kg di cocaina, valore 16 mln di euro. FOTO E VIDEO - I carabinieri di Roma hanno sequestrato duecento chili di cocaina, che avrebbero portato nelle casse della criminalità organizzata romana una somma che si aggira attorno a 16 milioni di euro. Scrive tg24.sky.it

duecento chili droga maxiMaxi sequestro di droga nel Milanese: 220 chili di hashish, due arresti eseguiti dalla polizia - Le indagini della Squadra Mobile hanno preso avvio dopo aver individuato un’attività di spaccio condotta dallo straniero tra i comuni di Turbigo e Robecchetto con Induno (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Duecento Chili Droga Maxi