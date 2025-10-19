Duecento chili di droga Maxi-deposito scoperto dalla Polizia Arrestati due spacciatori
Avevano un deposito dove tenevano oltre 200 chilogrammi di hashish, pronti per essere immessi sul mercato della droga: le indagini della polizia di Stato di Milano hanno però portato gli agenti a individuare il deposito, sequestrare la droga e ad arrestare un cittadino italiano di 43 anni e un cittadino marocchino di 33 anni, entrambi con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutta l’operazione ha presto il via quando i poliziotti della Squadra Mobile di Milano, a seguito di un’accurata attività investigativa, hanno individuato un cittadino straniero che, sulla base degli indizi raccolti, si occupava di spacciare droga nella zona compresa tra i comuni di Turbigo e Robecchetto con Induno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Duecento chili di cocaina nascosti in un appartamento a Tor Vergata, pronti per essere immessi sul mercato. Un 23enne è stato arrestato dopo che i carabinieri hanno scoperto nella sua abitazione una vera centrale dello spaccio: 191 panetti di droga, una pist - facebook.com Vai su Facebook
#Roma, maxi sequestro di 200 chili di cocaina: colpo da 16 milioni al narcotraffico - X Vai su X
Duecento chili di droga. Maxi-deposito scoperto dalla Polizia. Arrestati due spacciatori - Il blitz è partito dopo aver intercettato un italiano con due borse di hashish. Secondo ilgiorno.it
Sequestrati a Roma 200 kg di cocaina, valore 16 mln di euro. FOTO E VIDEO - I carabinieri di Roma hanno sequestrato duecento chili di cocaina, che avrebbero portato nelle casse della criminalità organizzata romana una somma che si aggira attorno a 16 milioni di euro. Scrive tg24.sky.it
Maxi sequestro di droga nel Milanese: 220 chili di hashish, due arresti eseguiti dalla polizia - Le indagini della Squadra Mobile hanno preso avvio dopo aver individuato un’attività di spaccio condotta dallo straniero tra i comuni di Turbigo e Robecchetto con Induno (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it scrive