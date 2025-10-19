Manuela Moreno e Adriana Pannitteri ricevono il Premio alla carriera nella XIII edizione del Premio Atri. Sabato 18 ottobre, il Teatro Comunale di Atri ha ospitato la XIII edizione del Premio nazionale di giornalismo “ Premio Atri ”, un appuntamento ormai centrale nel panorama giornalistico italiano. Organizzato dall’Associazione culturale Atri per Atri, con il patrocinio del Comune, della Fondazione Tercas, dell’Università degli Studi di Teramo e della Regione Abruzzo, il Premio ha celebrato le eccellenze della carta stampata e della televisione, con la presidenza onoraria di Gianni Letta e la direzione di Maria Concetta Mattei. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Due voci femminili del giornalismo premiate ad Atri