“Ci sono due scuole di pensiero su come i figli dovrebbero comportarsi con i propri genitori quando questi diventano anziani. La prima, quella che sento mia, dice che un genitore dà tanto — a volte tutto — e quando si indebolisce non chiede molto: solo una carezza, una visita, una voce che lo raggiunga al telefono. Non per dovere, ma per amore, per gratitudine. È un gesto d’amore che chiude il cerchio della vita. Quando siamo piccoli, sono loro a tenerci la mano; quando diventano fragili, tocca a noi stringerla a nostra volta. Non è un sacrificio, ma un privilegio: restituire, almeno in piccola parte, ciò che abbiamo ricevuto, anche solo con la presenza. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Due scuole di pensiero