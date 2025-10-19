Le due sconfitte in campionato del Napoli (tre in tutto in stagione, aggiungendo quella col City all’Etihad ndr) sono entrambe arrivate prima della Champions League. A Milano per 2-1 contro il Milan di Allegri che neanche aveva fatto questa gran partita e a Torino ieri pomeriggio contro Baroni, contro cui Conte non vince dal 2009 (era un autunnale Siena-Atalanta). Questi sono due dati di fatto. Questione infortuni: a Milano Conte aveva perso Olivera e Spinazzola per affaticamento, aveva risparmiato Beukema perché non aveva altri centrali – erano fuori già Rrahmani e Buongiorno – e non aveva intenzione di giocare contro lo Sporting con una difesa inventata, poiché Marianucci non è in lista Champions. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Due indizi non fanno ancora una prova (manca il terzo): due sconfitte del Napoli alla vigilia di Champions