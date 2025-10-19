Due indizi non fanno ancora una prova manca il terzo | due sconfitte del Napoli alla vigilia di Champions
Le due sconfitte in campionato del Napoli (tre in tutto in stagione, aggiungendo quella col City all’Etihad ndr) sono entrambe arrivate prima della Champions League. A Milano per 2-1 contro il Milan di Allegri che neanche aveva fatto questa gran partita e a Torino ieri pomeriggio contro Baroni, contro cui Conte non vince dal 2009 (era un autunnale Siena-Atalanta). Questi sono due dati di fatto. Questione infortuni: a Milano Conte aveva perso Olivera e Spinazzola per affaticamento, aveva risparmiato Beukema perché non aveva altri centrali – erano fuori già Rrahmani e Buongiorno – e non aveva intenzione di giocare contro lo Sporting con una difesa inventata, poiché Marianucci non è in lista Champions. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
