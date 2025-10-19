Le giornate del 20 e 21 ottobre si preannunciano complesse per chi viaggia o lavora nel settore dei trasporti. Dopo lo sciopero aereo del 13 ottobre e la giornata di stop dei mezzi pubblici a Roma, sono previsti nuovi disagi legati a proteste nel trasporto merci, nei servizi locali e nel comparto ferroviario. Le agitazioni, indette da diverse sigle sindacali, interesseranno varie regioni italiane e potrebbero comportare ritardi o cancellazioni di corse. Sciopero nazionale dei treni il 21 ottobre. La mobilitazione più rilevante della settimana è prevista per martedì 21 ottobre, quando il comparto ferroviario sarà coinvolto in uno sciopero nazionale di 24 ore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Due giorni di scioperi dal 20 al 21 ottobre, trasporti bloccati: chi si ferma