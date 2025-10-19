Si conclude la rassegna “ Musica in Cattedrale ” con due fantastici ed eccezionali concerti in San Martino. Martedi 21 ottobre alle ore 21, Coro e Orchestra da Camera Gross Flottbeck di Amburgo, diretti da Simon Obermeier. Verrà eseguita (per la prima volta a Lucca, per quanto ci risulta) la “ Lutherische Messe in g-Moll, BWV 235 ” di Johann Sebastian Bach; quindi il III concerto Brandeburghese sempre di Bach e due importanti opere corali di Johannes Brahms, “ Fest- und Gedenksprüche ”, op. 109 e “ Nänie ”, op. 82 (su testo di Friedrich Schiller). Venerdi 24 ottobre, sempre alle ore 21, spazio al famoso organista tedesco Willibald Guggenmos (nella foto), da molti anni alla ribalta concertistica internazionale, titolare della Cattedrale di San Gallo in Svizzera e direttore artistico di vari festival. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due concerti per chiudere in bellezza