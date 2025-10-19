Due albanesi irregolari | rimpatrio immediato
È stato l’ennesimo controllo portato a termine dai carabinieri nel territorio del Castanese e questa volta ha condotto all’ espulsione di un cittadino albanese con precedenti penali: l’operazione interforze si è svolta questa settimana, nelle prime ore del mattino, e aveva come obiettivo la prevenzione dei reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti. In campo i militari della stazione dei carabinieri di Castano Primo insieme al personale della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Busto Arsizio e agli operatori del Corpo Intercomunale di polizia locale di Castano Primo e Nosate: l’attività si è dunque concretizzata in una serie di perquisizioni personali e domiciliari all’interno di due unità immobiliari indipendenti situate nell’abitato di Castano Primo e già messe “nel mirino“ dalle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
I risultati di questo governo sull'immigrazione sono tra i peggiori della storia con 290 mila migranti irregolari sbarcati in Italia e il record negativo dei rimpatri dal 2014. Il governo di fronte a questo fallimento è costretto a porsi una domanda su cosa non ha funzi - facebook.com Vai su Facebook
Due albanesi irregolari: rimpatrio immediato - È stato l’ennesimo controllo portato a termine dai carabinieri nel territorio del Castanese e questa volta ha condotto all’espulsione ... Riporta ilgiorno.it