Droga nei boschi del Chianti Arrestati due spacciatori L’Arma sequestra 250 dosi

Lanazione.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Brogi CASTELLINA IN CHIANTI Ancora pusher all’opera nei boschi. Tutto cambia rapidamente in questi anni frenetici. E cambiano anche le modalità e i luoghi dello spaccio. Da un po’ di tempo a questa parte spacciatori e clienti si danno appuntamento nella boscaglia. E’ lì, dove la macchia è più fitta, al riparo da sguardi indiscreti, i pusher si accampano nelle tende, dormono, mangiano, e soprattutto vendono la droga. Un copione ormai collaudato che le forze dell’ordine ben conoscono. Con un blitz nei boschi di San Leonino, nel comune di Castellina in Chianti, i carabinieri della locale stazione, in collaborazione con quelli del Nucleo Forestale di San Gimignano e Rapolano Terme, hanno arrestato per spaccio un 42enne e un 22enne di origine marocchina, uno dei quali irregolare sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

