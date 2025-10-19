Drenthe paura dopo l’ictus | come sta l’ex giocatore del Real Madrid
Paura per Royston Drenthe: l’ex Real Madrid colpito da un ictus. Come sta l’olandese dopo il malore che lo ha colpito in queste ore Momenti di grande apprensione per Royston Drenthe, ex talento del Real Madrid e del Feyenoord, colpito da un ictus nei giorni scorsi. L’ex calciatore olandese, oggi 38enne, è attualmente ricoverato in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Paura per Royston Drenthe: “Colpito da un ictus” - "Attualmente è assistito con cura, confidiamo in una pronta guarigione" spiega il club amatoriale di cui l'olandese fa parte. Lo riporta msn.com