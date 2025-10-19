Drammatico incidente ad Asiago auto con 5 giovani contro fontana | 3 morti tornavano da festa di compleanno

19 ott 2025

Morti tre giovani di poco più di vent'anni nel tragico incidente ad Asiago: tornavano in auto da una festa di compleanno. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

