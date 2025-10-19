Dramma per Holger Rune | l’infortunio è terribile lungo stop

La scena è rimasta impressa negli occhi di tutti: Holger Rune seduto in panchina, il volto contratto dal dolore, incapace di muovere il piede sinistro. Durante la semifinale del torneo di Stoccolma, contro Ugo Humbert, il danese si è fermato di colpo mentre conduceva 6-4, 2-2. Le lacrime, poi la conferma più temuta: rottura completa del tendine d’Achille. Conferma ufficiale e parole della madre. L’annuncio è arrivato nelle ore successive all’infortunio. A confermarlo è stata la madre e manager del giocatore, Aneke Rune, che ha rivelato al media danese Tipsbladet: “Ne sono assolutamente certi. Naturalmente, Holger è distrutto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

